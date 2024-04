Was war das Pioneers Network?

Es gibt wahnsinnig viele Menschen, Unternehmen und Projekte in diesem Land, die die Digitalisierung positiv gestalten. Mit dem Pioneers Network wollten wir sichtbar machen, wer diese digitalen Pioniere sind, die tagtäglich daran arbeiten, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, statt die Gefahren zu beschwören. Und wir wollten Antworten auf die folgenden Fragen liefern: Was treibt sie an? Was ist ihre Motivation? Welche Ziele verfolgen sie? Und ganz praktisch: Welche Tools setzen sie ein, um ihre Arbeit besser und effizienter zu bewerkstelligen?